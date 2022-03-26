В Башкирии пройдут мокрый снег и дожди, ожидается сильный ветер

В Башкирии 27 марта пройдет небольшой снег, но только местами. Также ожидаются осадки в виде дождя, предупреждает Башгидрометцентр.
В это воскресенье стоит быть внимательными на дорогах, синоптики прогнозируют гололедицу. Также 27 марта днем пройдут осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха составит от +2 до +3 градусов, ночью – от -2 до -12 градусов. В ночное время порывы ветра усилятся.
Понедельник тоже будет довольно сырым. В течение дня и ночи синоптики обещают небольшой мокрый снег. Гололед прогнозируется в отдельных районах республики. Ночью возможна также и метель, а ветер может существенно усилиться. Ночью температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, днем – до +2.