В Башкирии пройдут мокрый снег и дожди, ожидается сильный ветер

В Башкирии 27 марта пройдет небольшой снег, но только местами. Также ожидаются осадки в виде дождя, предупреждает Башгидрометцентр.

В это воскресенье стоит быть внимательными на дорогах, синоптики прогнозируют гололедицу. Также 27 марта днем пройдут осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха составит от +2 до +3 градусов, ночью – от -2 до -12 градусов. В ночное время порывы ветра усилятся.