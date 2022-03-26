В Башкирии простились с военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на территории Украины

В Башкортостане простились с солдатами, погибшими в ходе спецоперации на территории Украины. Траурные митинги прошли в городах Салават и Кумертау. Проводить в последний путь героев собрались родные, близкие, военнослужащие и просто жители, разделившие горечь утраты. Принял участие в церемониях прощания с солдатами и Глава республики Радий Хабиров.
Чтобы проститься с героем, приходилось отстаивать очередь. Желающие проводить в последний путь лейтенанта Линара Гарипова заняли почти всю площадь перед городским музеем. Стать военным было мечтой детства. Видимо, поэтому его фотография была на доске почета Казанского высшего танкового командного училища. После его окончания лейтенант проходил военную службу в поселке Тоцком Оренбургской области.
Мемориальный комплекс и парта героя появятся в гимназии, которую окончил Линар. В памяти друзей и близких он останется надежным человеком, к которому всегда можно было обратиться за помощью.
Орденом Мужества посмертно награжден и уроженец города Кумертау. Простились сегодня и с погибшим Александром Потаповым. Отец солдата - военнослужащий. Участвовал в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа.
Слова соболезнования выразил руководитель региона. Радий Хабиров поручил администрации города представить предложения по увековечиванию памяти Александра Потапова.
Государственную награду сегодня вручили родителям погибшего на Украине Ильмира Гималетдинова, уроженца Буздякского района. Старший сержант проходил службу в Челябинской области. У него остались три дочери.
Каждый из погибших ушел как герой. Пока о них будут помнить и чтить имена, они не уйдут из истории. Как воины, вставшие в нужный момент на защиту страны ценой своей жизни.