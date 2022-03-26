В Башкирии простились с военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на территории Украины

В Башкортостане простились с солдатами, погибшими в ходе спецоперации на территории Украины. Траурные митинги прошли в городах Салават и Кумертау. Проводить в последний путь героев собрались родные, близкие, военнослужащие и просто жители, разделившие горечь утраты. Принял участие в церемониях прощания с солдатами и Глава республики Радий Хабиров.

Чтобы проститься с героем, приходилось отстаивать очередь. Желающие проводить в последний путь лейтенанта Линара Гарипова заняли почти всю площадь перед городским музеем. Стать военным было мечтой детства. Видимо, поэтому его фотография была на доске почета Казанского высшего танкового командного училища. После его окончания лейтенант проходил военную службу в поселке Тоцком Оренбургской области.

Мы собрались, чтобы поклониться Линару. За его труд, за его подвиг. Он защищает нас, нашу страну. Он обеспечивает будущее нашей страны, он борется с нацизмом. Хочу поблагодарить и тысячи других ребят, уроженцев Башкортостана. Мы за них очень переживаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мемориальный комплекс и парта героя появятся в гимназии, которую окончил Линар. В памяти друзей и близких он останется надежным человеком, к которому всегда можно было обратиться за помощью.

Спасибо ему за нашу Родину. Вечно будем помнить таких героев. Зинфира Фассалова, жительница г. Салавата

Он погиб, выполняя долг, защищая страну, республику. Он удостоен Орденом Мужества. Ришат Хасанов, сослуживец Линара Гарипова

Орденом Мужества посмертно награжден и уроженец города Кумертау. Простились сегодня и с погибшим Александром Потаповым. Отец солдата - военнослужащий. Участвовал в контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа.

Сын пошел по стопам отца. Защищал, старался быть похожим на него. Не зря торжественно, хотя и очень грустно мы его провожаем. Александра Юртаева, классный руководитель Александра Потапова

Слова соболезнования выразил руководитель региона. Радий Хабиров поручил администрации города представить предложения по увековечиванию памяти Александра Потапова.

Александр геройски погиб, он награжден Орденом Мужества. Хотел бы поблагодарить родителей, что воспитали достойного человека, достойного воина. Прошу администрацию Кумертау представить предложения по увековечиванию его памяти. Мы не оставим его родных и близких в этой беде. Спи спокойно, герой. Вечная память, вечная слава. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Государственную награду сегодня вручили родителям погибшего на Украине Ильмира Гималетдинова, уроженца Буздякского района. Старший сержант проходил службу в Челябинской области. У него остались три дочери.

Ребятам, которые геройски погибли, мы вручили посмертно орден Шаймуратова. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан