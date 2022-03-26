В Башкортостане открыли бюст выдающемуся государственному деятелю Муллаяну Халикову

Дань памяти одному из основателей автономного Башкортостана. В селе Буздяк открыли бюст выдающемуся государственному и общественному деятелю Муллаяну Халикову. В торжественной церемонии участие принимал Глава Башкортостана. Также Радий Хабиров осмотрел среднюю общеобразовательную школу, на территории которой и разместился мемориал.

Это личность, которая в свое время была необоснованно забыта. Но пришло время восстановить справедливость, говорят историки. Муллаян Хакимов – человек, без упоминания которого нельзя говорить о появлении Башкортостана. Именно он в начале XX века определил текущие административные границы нашей республики.

Он был во главе и наркома просвещения, именно он принимал решение, что столица будет Уфа. Столичный статус Уфы он создавал. Он участник и движения за автономию, но самое главное, что он в сложное время поднимал экономику, государственность нашей республики. Рамиль Рахимов, руководитель Башкортостанского отделения российского военно-исторического общества

Муллаян Халиков родился в деревне Актау, ныне село Староактау Буздякского района. Местные жители не забывают о своем выдающемся земляке. Его имя носит одна из улиц в райцентре. В родном селе государственного деятеля установлена мемориальная доска, а в местном музее хранятся архивные документы, связанные с деятельностью Муллаяна Халикова. Сгодня в селе Буздяк открыли еще и бюст одному из основателей Башкортостана.

Это человек, который бился за признание автономии Советской Башкирии. Благодаря которому наша республика живёт в существующих административных границах. Недавно мы приняли решение создать в Уфе Музей возвращённых имён. Он будет посвящён тем людям, которых мы помним, но не в должной степени, и молодёжь о них не знает. В их числе – Карим Хакимов, наши военачальники, генералы Первой мировой войны, другие уникальные личности, которые были в нашей истории. Наш земляк Муллаян Халиков – первый в этом списке. Радий Хабиров, Глава Респубулики Башкортостан

Открытие бюста – лишь часть большой работы по возвращению исторических имен, которая началась при Радии Хабирове. Так, Глава Башкортостана в самом начале своего руководства республикой поднял вопрос и добился присвоения легендарному комдиву Шаймуратову звания Героя России. Позже в столице региона был открыт Музей полярников имени выдающегося уроженца Уфы Валериана Альбанова. А недавно еще анонсировали создание Музея возвращенных имён.

Этотпроцесс не должен ни в коем случае останавливаться. У нас впереди еще много тех имен, которые необходимо вспоминать и возвращать, всячески осмыслять и доводить до широких кругов населения. Юлдаш Юсупов, руководитель исполкома Всемирного курултая башкир

Бюст Муллаяну Халикову установили на территории школы №1 села Буздяк. Именно здесь уже пятый год подряд проводятся «Халиковские чтения». Сразу после торжественной церемонии открытия Радий Хабиров ознакомился с инфраструктурой учебного заведения.

Цифровая лаборатория по физике, биологии, химии и робототехнике. Оборудование поступило в этом учебном году в рамках развития центров «Точка Роста». По словам преподавателей, укрепление материально-технической базы положительно влияет на качество образовательного процесса.

Таким образом уроки проводить намного интереснее, живее. Результаты есть, хотя мы используем данное оборудование недолго. Тем не менее дети освоились. Найля Марданова, учитель физики

В рамках рабочей поездки по Буздякскому району Глава республики ознакомился сегодня и с работой районного дворца культуры. Радий Хабиров осмотрел экспозиции историко-краеведческого музея, посетил центральную и детские библиотеки, а также помещения, где проходят различные кружки и секции. В общей сложности здесь занимаются порядка 400 детей. По словам главы администрации района, здание РДК нуждается в капитальном ремонте и модернизации материально-технической базы. На проектирование необходимо 7 млн рублей. Глава республики поручил правительству региона рассмотреть данный вопрос и выделить необходимые средства из бюджета региона. Здесь же руководитель Башкортостана пообщался с местными предпринимателями и фермерами.

Я двоих уже пригласил сразу на «Инвестчас». У нас есть программа поддержки перерабатывающей промышленности, там сумма небольшая пока лежит. По-моему, 50 миллионов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан