В Башкортостане открыли бюст выдающемуся государственному деятелю Муллаяну Халикову

Дань памяти одному из основателей автономного Башкортостана. В селе Буздяк открыли бюст выдающемуся государственному и общественному деятелю Муллаяну Халикову. В торжественной церемонии участие принимал Глава Башкортостана. Также Радий Хабиров осмотрел среднюю общеобразовательную школу, на территории которой и разместился мемориал.
Это личность, которая в свое время была необоснованно забыта. Но пришло время восстановить справедливость, говорят историки. Муллаян Хакимов – человек, без упоминания которого нельзя говорить о появлении Башкортостана. Именно он в начале XX века определил текущие административные границы нашей республики.
Муллаян Халиков родился в деревне Актау, ныне село Староактау Буздякского района. Местные жители не забывают о своем выдающемся земляке. Его имя носит одна из улиц в райцентре. В родном селе государственного деятеля установлена мемориальная доска, а в местном музее хранятся архивные документы, связанные с деятельностью Муллаяна Халикова. Сгодня в селе Буздяк открыли еще и бюст одному из основателей Башкортостана.
Открытие бюста – лишь часть большой работы по возвращению исторических имен, которая началась при Радии Хабирове. Так, Глава Башкортостана в самом начале своего руководства республикой поднял вопрос и добился присвоения легендарному комдиву Шаймуратову звания Героя России. Позже в столице региона был открыт Музей полярников имени выдающегося уроженца Уфы Валериана Альбанова. А недавно еще анонсировали создание Музея возвращенных имён.
Бюст Муллаяну Халикову установили на территории школы №1 села Буздяк. Именно здесь уже пятый год подряд проводятся «Халиковские чтения». Сразу после торжественной церемонии открытия Радий Хабиров ознакомился с инфраструктурой учебного заведения.
Цифровая лаборатория по физике, биологии, химии и робототехнике. Оборудование поступило в этом учебном году в рамках развития центров «Точка Роста». По словам преподавателей, укрепление материально-технической базы положительно влияет на качество образовательного процесса.
В рамках рабочей поездки по Буздякскому району Глава республики ознакомился сегодня и с работой районного дворца культуры. Радий Хабиров осмотрел экспозиции историко-краеведческого музея, посетил центральную и детские библиотеки, а также помещения, где проходят различные кружки и секции. В общей сложности здесь занимаются порядка 400 детей. По словам главы администрации района, здание РДК нуждается в капитальном ремонте и модернизации материально-технической базы. На проектирование необходимо 7 млн рублей. Глава республики поручил правительству региона рассмотреть данный вопрос и выделить необходимые средства из бюджета региона. Здесь же руководитель Башкортостана пообщался с местными предпринимателями и фермерами.
Речь идет о субсидировании закупок оборудования для малого бизнеса, работающего в пищевой и перерабатывающей отрасли. В нынешних экономических условиях поддержка предпринимателей очень важна, отметил Радий Хабиров. Тем более, которые занимаются производством сельхозпродукции и выпуском продуктов питания.