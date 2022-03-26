В Башкирии родители написали ЕГЭ по математике

Мамы и папы 11-классников сдали сокращенный вариант экзамена, чтобы прочувствовать, что ожидает их детей. Процедуру сделали максимально приближённой к реальной.
Участники эксперимента перед началом сдавали гаджеты и проходили досмотр. Уже седьмой год за парту садиться и министр образования Айбулат Хажин. Каждый раз организаторы выбирает новый предмет для родительского ЕГЭ.
Лучше всего, поделился руководитель ведомства, ему дался экзамен по русскому языку, он с нетерпением ждет, когда можно будет проверить себя на знание химии. Учителем именно этой дисциплины он и является.