В Уфе показали, как происходит отлов бездомных животных

Ежедневно в Уфе отлавливают несколько десятков безнадзорных животных. Весной, по словам специалистов, животных на улице становится больше. В Демском районе сотрудники администрации выходят в рейды и фиксируют места, где замечают бездомных четвероногих и расклеивают предупреждающие объявления. Территорию патрулируют отловщики.

Выстрел дротиком, но снотворное действует не сразу. Бездомная собака пытается убежать. Отловщикам приходится идти по следу. Главное, не упустить четвероногого и дождаться, когда препарат подействует. А после доставить в приют.

В этот приют на окраине Уфы привозят бездомных собак из трех районов города: Кировского, Ленинского, Демского. В день среднем по десять новых постояльцев. Сейчас здесь более 300 животных. Каждый день сотрудники готовят не менее семи чанов с едой. Похлебка из крупы и обрезков мяса. Самое главное, чтобы собаки были сыты и тогда будут спокойными.

Бывает, что хозяева находятся благодаря работе в соцсетях. При поступлении собаки проходят карантин. После ветврач проводит стерилизацию, ставит прививки, чипирует. Сотрудники дежурят в приюте круглосуточно.

В приюте намерены построить еще уличные вольеры, тогда здесь поместятся вдвое больше четвероногих. Кроме того, в планах есть проект, чтобы давать собаку из приюта на время.

Но пока в городе еще немало безнадзорных животных. В Демском районе столицы сотрудники местной администрации выходит в рейды, чтобы определить места концентрации собак, а на подъездах многоквартирных домов раскаливают объявления, куда обращаться.