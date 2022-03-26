В театре «Нур» в Уфе прошла премьера спектакля «Поздняя любовь»

Пьеса актуальна, конечно, как и любая другая пьеса Островского. И любые другие пьесы классиков, скажем так. Люди также переживают, также волнуются, такие же поступки. Я эту пьесу хотел поставить еще лет десять тому назад, она мне просто нравится.

Ильдар Валеев, режиссер и музыкальный оформитель спектакля «Поздняя любовь»