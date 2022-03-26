В театре «Нур» в Уфе прошла премьера спектакля «Поздняя любовь»

«Поздняя любовь» в театре «Нур» в Уфе. Здесь состоялась премьера спектакля по пьесе Александра Островского. Сюжет рассказывает историю семьи известного московского адвоката, который стал жертвой мошенника. События разворачиваются в конце 19 века и показывают, какой нелегкой была судьба его и близких.

Спектр эмоций – от глубочайшей тоски и разочарования до безграничного счастья и умиротворения. Как рассказал нашему телеканалу один из исполнителей ролей, ему пришлось нелегко.

Определенный опыт персонажа, по пьесе которого порой у нас не бывает, нам приходится его находить, находить интересные выражения этих граней персонажа, эти поиски мне очень понравились. Что-то до боли схожее, близкое, поэтому этот персонаж в чем-то очень личный для меня.

Азат Валиуллин, актер

Публика тепло встретила премьерные показы. Как считают постановщики, секрет в актуальности происходящего в картине. Чувства людей, особенно связанные с личными переживания, всегда найдут отклик у зрителей.

Пьеса актуальна, конечно, как и любая другая пьеса Островского. И любые другие пьесы классиков, скажем так. Люди также переживают, также волнуются, такие же поступки. Я эту пьесу хотел поставить еще лет десять тому назад, она мне просто нравится.

Ильдар Валеев, режиссер и музыкальный оформитель спектакля «Поздняя любовь»
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ