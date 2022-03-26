В театре «Нур» в Уфе прошла премьера спектакля «Поздняя любовь»

«Поздняя любовь» в театре «Нур» в Уфе. Здесь состоялась премьера спектакля по пьесе Александра Островского. Сюжет рассказывает историю семьи известного московского адвоката, который стал жертвой мошенника. События разворачиваются в конце 19 века и показывают, какой нелегкой была судьба его и близких.
Спектр эмоций – от глубочайшей тоски и разочарования до безграничного счастья и умиротворения. Как рассказал нашему телеканалу один из исполнителей ролей, ему пришлось нелегко.
Публика тепло встретила премьерные показы. Как считают постановщики, секрет в актуальности происходящего в картине. Чувства людей, особенно связанные с личными переживания, всегда найдут отклик у зрителей.