В Башкирии стартовал масштабный тур волейбольных команд

Волейбольные мастер-классы должны стать толчком к развитию вида спорта в регионе. Первое мероприятие прошло в Юматово. В нем приняли участие более 100 человек. Сначала прошел мастер-класс команды «Беркуты Урала», а затем мини-турнир по трём игровым видам волейбола: волейбольный теннис, невидимый волейбол и обычный односетовый матч.