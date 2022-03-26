«Мы – Башкортостан». В Башкирии стартовал масштабный тур волейбольных команд по населенным пунктам. Команда мастеров «Урал», «Тархан», молодежный коллектив «Беркуты Урала», женская команда «Уфимочка-УГНТУ», ветеранское сообщество «Отдушина-Уфа» и ДЮСШ-34 проедут по всем уголкам республики.
Волейбольные мастер-классы должны стать толчком к развитию вида спорта в регионе. Первое мероприятие прошло в Юматово. В нем приняли участие более 100 человек. Сначала прошел мастер-класс команды «Беркуты Урала», а затем мини-турнир по трём игровым видам волейбола: волейбольный теннис, невидимый волейбол и обычный односетовый матч.
По окончании турнира все участники получили призы, а также автографы от профессиональных волейболистов.