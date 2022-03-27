В Башкирии водитель внедорожника насмерть сбил мужчину

Вчера, 26 марта, в Стерлитамаке водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил насмерть 46-летнего мужчину. В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что он переходил дорогу в неположенном месте.

Фото №1 - В Башкирии водитель внедорожника насмерть сбил мужчину

ДТП произошло на улице Худайбердина. За рулем внедорожника находился 22-летний житель города Кумертау. 

В результате наезда пешеход скончался на месте трагедии. В ведомстве пояснили, что на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы. В настоящее время сотрудники дорожной полиции выясняют все детали случившегося.

Фото: ГИБДД РБ.

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