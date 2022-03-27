В Уфе рецидивист ограбил аптеку

В отделение полиции Уфы обратилась сотрудница одной из аптек и сообщила о том, что неизвестный мужчина украл с витрины несколько тюбиков крема и скрылся с места преступления. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
На место инцидента выехали сотрудники полиции. В скором времени они задержали подозреваемого - им оказался 40-летний ранее судимый житель Уфы. Украденный товар он продал прохожим.
На задержанного завели уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Фото: МВД РБ.