В Уфе рецидивист ограбил аптеку

В отделение полиции Уфы обратилась сотрудница одной из аптек и сообщила о том, что неизвестный мужчина украл с витрины несколько тюбиков крема и скрылся с места преступления. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - В Уфе рецидивист ограбил аптеку

На место инцидента выехали сотрудники полиции. В скором времени они задержали подозреваемого - им оказался 40-летний ранее судимый житель Уфы. Украденный товар он продал прохожим.

На задержанного завели уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Фото: МВД РБ.

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