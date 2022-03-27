Житель Уфы лишился 150 тысяч рублей при сдаче квартиры в аренду

65-летний житель Уфы обратился в полицию и рассказал, что лишился денег при сдаче квартиры в аренду. Детали инцидента рассказали в пресс-службе МВД Башкортостана.
Пенсионер разместил в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Спустя некоторое время ему позвонила неизвестная и сообщила, что готова заселиться и попросила его подойти к банкомату для перевода залога.
Вскоре уфимец понял, что его обманули, и поспешил обратиться в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.