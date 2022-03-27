Житель Уфы лишился 150 тысяч рублей при сдаче квартиры в аренду

65-летний житель Уфы обратился в полицию и рассказал, что лишился денег при сдаче квартиры в аренду. Детали инцидента рассказали в пресс-службе МВД Башкортостана.

Фото №1 - Житель Уфы лишился 150 тысяч рублей при сдаче квартиры в аренду

Пенсионер разместил в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Спустя некоторое время ему позвонила неизвестная и сообщила, что готова заселиться и попросила его подойти к банкомату для перевода залога.

Мужчине диктовали по телефону, что надо делать и какие кнопки нажимать. Он не понимал, что деньги приходят не к нему, а от него.

пресс-служба МВД РБ

Вскоре уфимец понял, что его обманули, и поспешил обратиться в правоохранительные органы. Сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей.

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