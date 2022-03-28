Своих не бросаем: жители Донбасса получили вторую партию гумпомощи из Башкортостана

Очередной гуманитарный конвой благополучно вернулся из Донбасса. Башкирские фуры доставили в Донецкую и Луганскую народные республики почти 100 тонн товаров первой необходимости: продукты питания, медикаменты, раскладушки, средства гигиены. В чём ещё нуждаются жители освобожденных территорий и кто встречал гуманитарный конвой в Донецке?
За все годы поддержки Башкортостаном Донбасса жители республики впервые отправляют гуманитарный конвой с таким размахом. Мероприятие совпало с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Проводить водителей в долгий и опасный путь приехали 28 тысяч человек со всей республики. И каждому есть что сказать братскому народу.
Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Донбасс. Таков маршрут очередного гуманитарного конвоя из Башкортостана жителям Донецкой и Луганской народных республик. Впереди почти 2,5 тысячи км и два дня пути. На этот раз караван провожают всем городом.
Слова напутствия сказал и Глава Башкортостана. Радий Хабиров со сцены поблагодарил жителей республики за поддержку.
По пути к колонне присоединяется ещё один КАМАЗ со стройматериалами из Салаватского района. Чтобы доехать быстрее, всю дорогу от Уфы конвой сопровождают сотрудники башкирского ГИБДД и Госкомитета по ЧС. Идём без остановок, в каждой машине по два водителя, которые сменяют друг друга. На этот раз погода не преподнесла неприятных сюрпризов. До контрольной точки в Ростове-на-Дону доезжаем без проблем. Пару часов отдыха, и направляемся до границы с ДНР. У КПП – подробный инструктаж.
Мы находимся уже практически на границе. Осталось не так далеко. Ждём основную колонну МЧС России. Как только они приезжают, мы присоединяемся к колонне и вместе едем до точки разгрузки. Пройдя досмотр, часть конвоя отправляется в сторону ЛНР. Мы на этот раз сопровождаем караван до Донецка.
До склада в Донецке гуманитарный конвой из Башкортостана доехал благополучно и в срок. Водители устали. У них есть пару часов отдыха, а потом нужно снова выдвигаться в сторону границы с Россией до наступления комендантского часа.
До ДНР благополучно добрался и КАМАЗ из Салаватского района. Он привез строительные материалы. Они пригодятся местным жителям для ремонта фасадов социальных учреждений, которые пострадали в результате массированных артобстрелов.
В Донецк приехала правительственная делегация Башкортостана, которую возглавил Радий Хабиров. Первым делом руководитель республики посетил склад, куда привезли гуманитарную помощь и пообщался с башкирскими водителями.
За несколько часов фуры разгрузили, гуманитарную помощь разместили на складе МЧС. Временно. После сортировки всё, что прислали жители Башкортостана, отправится на освобожденные территории. Тем, кто остался практически без ничего.
Башкортостан будет поддерживать ДНР не только гуманитарной помощью. Радий Хабиров и Денис Пушилин подписали коммюнике о развитии сотрудничества. Соглашения заключили и члены правительства обоих регионов. Торговля, наука и образование, медицина, культура и молодёжная политика. У братских республик не только общее будущее, но и прошлое.
А вот то самое место, где в понедельник, 14 марта, в самый разгар рабочего дня произошёл жуткий террористический акт. Вооруженные силы Украины, по сути, атаковали мирных жителей, сбросив им на головы ракету «Точка У», начинённую кассетными боеприпасами. В результате этого происшествия погиб 21 мирный житель, ещё десятки людей продолжают лечение в больницах. О том, что город этого не забыл и никогда не забудет, напоминают цветы и игрушки в память о погибших детях.
Первые кадры с места падения тактической ракеты. Горящие автомобили, разбитые стекла в домах и магазинах, погибшие и раненные. Западные СМИ словно не заметили ракетный удар по центру Донецка. У входа в банк, где произошёл взрыв, – стихийный мемориал. Цветы возложил и Глава Башкортостана.
Радий Хабиров выразил слова соболезнования родным погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В том числе и 10-летнему мальчику Диме, который чудом выжил в эпицентре взрыва.
Тишину на церемонии прерывали разве что разрывы снарядов на окраинах Донецка. Обстрелы не прекращаются ни днём, ни ночью.
Мирная жизнь в Донецке продолжается под неумолкаемую канонаду разрывов снарядов. Местные жители к ним уже привыкли и, похоже, не замечают. А вот своих погибших героев помнят, любят и чтят. Из кафе, в котором в результате покушения погиб первый глава ДНР Александр Захарченко, сделали мемориальный комплекс. Здесь всегда лежат свежие цветы. А бюст Захарченко установлен в парке Победы. Рядом памятники ещё двум героям и защитникам Донбасса – Арсену Павлову (Моторола) и Михаилу Толстых (Гиви).
Хабиров и Пушилин подходят и возлагают цветы к бюсту Захарченков. Члены правительства Башкортостана – Забелин, Назаров, Муратов, Марзаев – возлагают цветы к бюстам Моторолы и Гиви. Символично, что официальный визит правительственной делегации Башкортостана в Донецк завершился на Аллее Героев. Здесь же уставлена и техника времен Великой Отечественной войны. В очередной победе на Донбассе никто не сомневается.
Башкирские фуры благополучно разгрузились в Донецке, сейчас берут обратный путь в Уфу. Впереди более двух тысяч километров пути. Пожелаем нашим ребятам удачи. Они молодцы.
Ну а мы остались в ДНР еще на несколько дней. Посетили освобожденные территории, пообщались с мирными жителями Волновахи, которые восемь лет не видели своих родных за линией соприкосновения. Доехали почти до Мариуполя, где развёрнуты пункты временного размещения беженцев. Кто держал людей в подвалах, почему город нельзя было покинуть даже в сторону западной Украины, какие ужасы пришлось испытать воспитанникам детских приютов и как нашей съемочной группе удалось спастись из-под обстрелов – в специальном репортаже «Дорога жизни».