Своих не бросаем: жители Донбасса получили вторую партию гумпомощи из Башкортостана

Очередной гуманитарный конвой благополучно вернулся из Донбасса. Башкирские фуры доставили в Донецкую и Луганскую народные республики почти 100 тонн товаров первой необходимости: продукты питания, медикаменты, раскладушки, средства гигиены. В чём ещё нуждаются жители освобожденных территорий и кто встречал гуманитарный конвой в Донецке?

За все годы поддержки Башкортостаном Донбасса жители республики впервые отправляют гуманитарный конвой с таким размахом. Мероприятие совпало с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Проводить водителей в долгий и опасный путь приехали 28 тысяч человек со всей республики. И каждому есть что сказать братскому народу.

Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Донбасс. Таков маршрут очередного гуманитарного конвоя из Башкортостана жителям Донецкой и Луганской народных республик. Впереди почти 2,5 тысячи км и два дня пути. На этот раз караван провожают всем городом.

Слова напутствия сказал и Глава Башкортостана. Радий Хабиров со сцены поблагодарил жителей республики за поддержку.

Приехали из разных городов, из разных сёл, приехали люди разных возрастов, разных религий, разных национальностей. Приехали, чтобы поддержать нашего Президента Владимира Владимировича Путина, поддержать нашу страну, поддержать наших воинов. За моей спиной находится колонна грузовиков. Это наш второй гуманитарный конвой, который мы отправляем в Донецкую и Луганскую народные республики. Будет и третий, и четвёртый. Потому что совершенно точно: потомки генерала Шаймуратова своих не бросают. С любовью к братскому Донбассу! Счастливого пути! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По пути к колонне присоединяется ещё один КАМАЗ со стройматериалами из Салаватского района. Чтобы доехать быстрее, всю дорогу от Уфы конвой сопровождают сотрудники башкирского ГИБДД и Госкомитета по ЧС. Идём без остановок, в каждой машине по два водителя, которые сменяют друг друга. На этот раз погода не преподнесла неприятных сюрпризов. До контрольной точки в Ростове-на-Дону доезжаем без проблем. Пару часов отдыха, и направляемся до границы с ДНР. У КПП – подробный инструктаж.

Мы находимся уже практически на границе. Осталось не так далеко. Ждём основную колонну МЧС России. Как только они приезжают, мы присоединяемся к колонне и вместе едем до точки разгрузки. Пройдя досмотр, часть конвоя отправляется в сторону ЛНР. Мы на этот раз сопровождаем караван до Донецка.

До склада в Донецке гуманитарный конвой из Башкортостана доехал благополучно и в срок. Водители устали. У них есть пару часов отдыха, а потом нужно снова выдвигаться в сторону границы с Россией до наступления комендантского часа.

До ДНР благополучно добрался и КАМАЗ из Салаватского района. Он привез строительные материалы. Они пригодятся местным жителям для ремонта фасадов социальных учреждений, которые пострадали в результате массированных артобстрелов.

Это у нас не первый рейс. С 2015 года я уже в шестой раз приехал. У нас 16 сельских поселений в районе. Каждому сельскому поселению поставили задачу по кубометрам обеспечить досками. Остальное мы, ветераны боевых действий, собрались, скинулись и привезли. А КАМАЗ – личный Ивана Николаевича Гусева, он тоже занимается предпринимательской деятельностью. Не отказал, приехал. Ралиф Хуснутдинов, директор сельхозпредприятия «Простор»

Ответственность при любом грузе. А здесь особенно, потому что везли же груз нуждающимся людям. Дорога хорошая была, сопровождение очень хорошее. Так что доехали без проблем. Город почти пустой, люди ушли защищать свою республику. Вячеслав Асеев, дальнобойщик

В Донецк приехала правительственная делегация Башкортостана, которую возглавил Радий Хабиров. Первым делом руководитель республики посетил склад, куда привезли гуманитарную помощь и пообщался с башкирскими водителями.

За несколько часов фуры разгрузили, гуманитарную помощь разместили на складе МЧС. Временно. После сортировки всё, что прислали жители Башкортостана, отправится на освобожденные территории. Тем, кто остался практически без ничего.

Первое, что сегодня нужно людям – матрасы, одеяла, бытовую химию – очень много привезли. Сахар, мука, продукты питания. Привезли много школьных принадлежностей, чтобы уже готовились к школе. Это и книги, и тетради, и портфели. Стройматериалы, потому что везде всё разбито. Здесь очень нужны шифер и доски. В следующих конвоях, которые будем сюда привозить, будем делать на этом основной упор. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Башкортостан будет поддерживать ДНР не только гуманитарной помощью. Радий Хабиров и Денис Пушилин подписали коммюнике о развитии сотрудничества. Соглашения заключили и члены правительства обоих регионов. Торговля, наука и образование, медицина, культура и молодёжная политика. У братских республик не только общее будущее, но и прошлое.

Уважаемые друзья, уважаемые братья! Я очень рад приветствовать вас в Донецкой Народной Республике. Для нас Башкортостан давно уже стал близким. И у нас есть ещё много точек соприкосновения по разным направлениям. Это возникло не сейчас, а на протяжении всего предыдущего периода, когда Донецкая Народная Республика была ещё непризнанной. Тем не менее Радия Фаритовича это не останавливало. Он понимал, что Донбасс рано или поздно станет тем регионом, где наконец восторжествует историческая справедливость. Благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину всё идет по этому пути. Всё это возникло не на ровном месте. Мы все родом из Советского Союза. Мы знаем цену нашей истории. Завоевания наших дедов и прадедов для нас – не пустые слова, а конкретные имена и фамилии. Про генерала Шаймуратова у нас помнят и знают. Это наш общий герой. Потому что в 1943 году он героически погиб здесь, освобождая Донбасс. Так что всё очевидно – у нас общее прошлое и, уверен, общее будущее. Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики

Уважаемый Денис Владимирович! Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Во-первых, благодарю вас за то, что нашли возможность встретиться сегодня. Потому что время очень горячее. Но мы сознательно приехали именно сейчас. Понимаем, что ещё идёт военное решение проблемы, но мы уже с уверенностью смотрим в будущее. Башкортостан и Донбасс – Донецкую и Луганскую народные республики – связывают близкие, тёплые и по-настоящему братские отношения. С глубоким уважением мы относимся к руководству Донецкой Народной Республики. Жители Башкортостана вас очень поддерживают, болеют и переживают за донбассцев. Мы привезли с собой тепло наших сердец, слова искреннего уважения и восхищения. Сегодня мы доставили второй конвой с гуманитарной помощью. Мы специально хотели посмотреть, что вам конкретно нужно, чтобы в дальнейшем подкорректировать состав груза. Понимаем, что нужно восстанавливать многие дома. Поэтому будем оказывать помощь строительными материалами. Это то, чего в Башкортостане достаточно много. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот то самое место, где в понедельник, 14 марта, в самый разгар рабочего дня произошёл жуткий террористический акт. Вооруженные силы Украины, по сути, атаковали мирных жителей, сбросив им на головы ракету «Точка У», начинённую кассетными боеприпасами. В результате этого происшествия погиб 21 мирный житель, ещё десятки людей продолжают лечение в больницах. О том, что город этого не забыл и никогда не забудет, напоминают цветы и игрушки в память о погибших детях.

Первые кадры с места падения тактической ракеты. Горящие автомобили, разбитые стекла в домах и магазинах, погибшие и раненные. Западные СМИ словно не заметили ракетный удар по центру Донецка. У входа в банк, где произошёл взрыв, – стихийный мемориал. Цветы возложил и Глава Башкортостана.

Радий Хабиров выразил слова соболезнования родным погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В том числе и 10-летнему мальчику Диме, который чудом выжил в эпицентре взрыва.

Мы понимаем, что сейчас мы обязаны просто руководствоваться целями и задачами послезавтрашнего дня. Даже не завтрашнего. Победа будет за нами. Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики

Тишину на церемонии прерывали разве что разрывы снарядов на окраинах Донецка. Обстрелы не прекращаются ни днём, ни ночью.

Мирная жизнь в Донецке продолжается под неумолкаемую канонаду разрывов снарядов. Местные жители к ним уже привыкли и, похоже, не замечают. А вот своих погибших героев помнят, любят и чтят. Из кафе, в котором в результате покушения погиб первый глава ДНР Александр Захарченко, сделали мемориальный комплекс. Здесь всегда лежат свежие цветы. А бюст Захарченко установлен в парке Победы. Рядом памятники ещё двум героям и защитникам Донбасса – Арсену Павлову (Моторола) и Михаилу Толстых (Гиви).

Хабиров и Пушилин подходят и возлагают цветы к бюсту Захарченков. Члены правительства Башкортостана – Забелин, Назаров, Муратов, Марзаев – возлагают цветы к бюстам Моторолы и Гиви. Символично, что официальный визит правительственной делегации Башкортостана в Донецк завершился на Аллее Героев. Здесь же уставлена и техника времен Великой Отечественной войны. В очередной победе на Донбассе никто не сомневается.

Башкирские фуры благополучно разгрузились в Донецке, сейчас берут обратный путь в Уфу. Впереди более двух тысяч километров пути. Пожелаем нашим ребятам удачи. Они молодцы.