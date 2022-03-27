В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления школьников в Башкирии

Роспотребнадзор установил источник заражения 60 учеников школы в селе Киргиз-Мияки. По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явилась норовирусная инфекция. Надзорное ведомство сообщает, что предполагаемым распространителем заразы стал персонал на пищеблоке – несколько сотрудников столовой.
Заболевшие дети по-прежнему находятся под медицинским наблюдением. В республиканском Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Деятельность школы и аутсортинга школьного питания приостановлена с 24 марта, материалы административного дела направлены в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении работы. Всю поставляемую в школу продукцию изъяли из реализации. Эпидемиологическое расследование продолжается.