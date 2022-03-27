В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления школьников в Башкирии

Деятельность школы и аутсортинга школьного питания приостановлена с 24 марта, материалы административного дела направлены в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения вопроса о приостановлении работы. Всю поставляемую в школу продукцию изъяли из реализации. Эпидемиологическое расследование продолжается.