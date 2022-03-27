В Башкортостане открыли четвертый COVID-центр

Радий Хабиров открыл четвертый клинико-диагностический инфекционный центр в Башкортостане. Медучреждение появилось в Сибае, и первых пациентов оно примет уже в апреле. В церемонии принял участие председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он высоко оценил новый комплекс и в целом систему здравоохранения республики.
Это уже четвертый по счету с начала пандемии инфекционный госпиталь в Башкортостане, который построен по самому последнему слову техники. Его открыли сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Для системы здравоохранения ситуация с COVID-19 стала проверкой, и республика ее прошла достойно.
Более того, опыт Башкортостана тиражируют по стране. Его уже перенимают более 20 российских регионов, где также изучили проект инфекционных госпиталей в форме национального башкирского цветка курая. Профессионализм во многом означает оперативность и слаженность.
Общая площадь строительства госпиталя «Зауралье» в Сибае – около 9 тысяч квадратных метров. Коечная мощность – 50 боксов, из них 40 боксов круглосуточного пребывания и 10 реанимационных боксов. Предусмотрены два отделения для новорождённых, в палатах поставили камеры наблюдения, чтобы родители младенцев могли в любое время дня и ночи наблюдать за тем, как ухаживают за их малышами. Новационным стало и то, что в центре предусмотрены два учебных класса для студентов медколледжа.
В клинико-диагностическом центре будут работать 248 человек. Штат уже набран. Весь медицинский комплекс для системы здравоохранения Сибая и Зауралья – это настоящий прорыв.
Здание прослужит не менее полувека, говорят строители. Лучших представителей профессии наградили почетными грамотами и государственными наградами. Они сделали свою часть работы, теперь очередь врачей. Предполагается, что медики смогут помогать не менее чем 200 000 человек.