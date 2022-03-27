В Башкортостане открыли четвертый COVID-центр

Оцениваю очень высоко. Это уже четвёртый COVID-госпиталь для республики. Понятно, что это не отдельно взятая больница, а система, которая состоит из четырёх инфекционных центров. Здесь оборудование самого современного уровня: и компьютерный томограф, и аппараты УЗИ… Причём они предназначены не только для пациентов с коронавирусом. Здесь можно будет принимать всех жителей Сибая и близлежащих районов. Здорово организовали и плечо доставки. Абсолютно точно, что в Башкортостане – одна из лучших систем здравоохранения в нашей стране. Мы её изучаем и рекомендуем другим.

Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной Думы России по охране здоровья