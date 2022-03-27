«Салават Юлаев» уступил челябинскому «Трактору» в шестом матче серии

«Салават Юлаев» сегодня завершил сезон. Уфимская команда уступила на своем льду челябинскому «Трактору» в шестом матче серии полуфинала Востока. Успех «Трактору» принесла хорошая игра во втором периоде.

Челябинцы сумели забросить две шайбы. Уфимцы до последних секунд пытались отыграться, но удалось забить лишь один гол в концовке матча. Отличился Александр Кадейкин. Таким образом «Трактор» одержал победу в серии со счетом 4:2.