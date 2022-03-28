В России с 1 апреля повысят пенсии

В следующем месяце пенсии станут больше на 8,6%. Увеличение коснется в том числе и социальных пенсий. В Башкирии повышенные выплаты получат 99 947 пенсионеров.
В текущем году запланированная индексация должна была составить 7,7 процента, но с учетом принятых президентом решений об индексации прожиточного минимума, а также страховых пенсий на 8,6 процента, социальные пенсионные выплаты будут проиндексированы на том же уровне.
Кроме того, увеличиваются госпенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; по случаю потери кормильца – родителям, вдовам погибших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву; пенсии по инвалидности участников и инвалидов Великой Отечественной войны; пенсии по старости граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.