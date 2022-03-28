Жительница Башкирии потеряла 400 тысяч рублей, вложив их в инвестиционную компанию

43-летняя жительница Кумертау решила заработать, однако лишилась крупной суммы денег. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД республики.

Фото №1 - Жительница Башкирии потеряла 400 тысяч рублей, вложив их в инвестиционную компанию

Знакомый заявительницы посоветовал ей вложить деньги в некую инвестиционную компанию. Мужчина уверял, что она сможет в кратчайшие сроки заработать большие деньги. В итоге горожанка доверилась своему приятелю.

Она зарегистрировалась на сайте компании и перевела на счет почти 400 тысяч рублей, которые взяла в кредит. Позже ей стало известно о ликвидации данной компании и переводе денежных средств на новую платформу.

пресс-служба МВД Башкирии

Горожанка потребовала возврата денежных средств, однако ее личный кабинет оказался заблокированным. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

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