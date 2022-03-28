В Башкирии мужчина поджег дом соседки после ссоры

Накануне в селе Исанбаево Илишевского района Башкирии произошел пожар - сгорел дом, а также пострадала часть дворовых построек. К счастью, никто не пострадал. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД республики.

Прибывшие на место ЧП полицейские установили, что причиной возгорания мог оказаться поджог. В скором времени оперативники задержали подозреваемого, который прятался в соседнем доме. Им оказался ранее судимый 46-летний сосед потерпевшей - свою вину он отрицать не стал. Стражи порядка изъяли у него зажигалку.