В Уфе из-за непогоды сорвало крышу здания

Накануне, 27 марта, в Уфе из-за неблагоприятных погодных условий были зафиксированы несчастные случаи с повреждением имущества.

В частности, Управление гражданской защиты зафиксировало шесть случаев повреждения автомобилей. На две машины упало ограждение у строительной площадки в Дёме, а на остальные четыре — с кровли здания упал рекламный щит.

Также в Калининском районе с пятиэтажного дома ветром сорвало элемент кровли. Последствия инцидента устранили в тот же день. Пострадавших нет.