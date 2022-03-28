В Башкирии деревня оказалась под угрозой эпидемии бешенства

Деревня Новочукурово в Башкирии оказалась по угрозой эпидемии бешенства. Личное подсобное хозяйство фермера было закрыто на карантин в связи с угрозой распространения болезни.

Фото №1 - В Башкирии деревня оказалась под угрозой эпидемии бешенства

На территории запрещен ввоз и вывоз животных, также запрещено проводить ярмарки и выставки. Нельзя пересекать границы карантинной зоны посторонним. Ветеринары госветслужбы Башкирии контролируют ситуацию на зараженной ферме.

Согласно указу Главы Башкирии ограничения в Аксаитовском сельсовете Татышлинского района, куда входит хозяйство, действуют с 24 марта.

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