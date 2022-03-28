В Башкирии через 30 лет раскрыли убийство в поезде

29 лет назад найти виновника в смерти мужчины не удалось, но работа по раскрытию преступления не останавливалась. Оказалось, в злополучный день мужчина выпивал в поезде с новым знакомым. В состоянии опьянения мужчины поссорились и подрались – пассажир несколько раз ударил оппонента ножом, от чего тот скончался. В вагоне других пассажиров не было, единственный подозреваемый долго скрывался, а после отбывал наказание в местах лишения свободы за другое преступление.