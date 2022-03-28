Власти Башкирии помогли вернуться из Египта подростку

Власти Башкирии продолжают помогать застрявшим за рубежом туристам. Так, в Шарм-аль-Шейхе застряла 17-летняя девочка из Уфы.

Как сообщила на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева, с 4 марта подросток находилась в Египте без обратных билетов на соревнованиях. Семья долго пыталась помочь девочке уехать, но попытки не увенчались успехом. 24 марта родители подростка обратились в антикризисный центр.

Уже на минувших выходных помочь девочке удалось. Из Каира ребёнок вылетел в Москву, а скоро с родителями будет дома в Башкирии.