В Уфе в массовой аварии опрокинулся внедорожник

Сегодня, 28 марта, в микрорайоне Шакша произошла массовая авария. На дороге столкнулись четыре автомобиля.

Фото №1 - В Уфе в массовой аварии опрокинулся внедорожник

Как сообщает ГИБДД региона, 48-летняя женщина на «Тойота Ланд Крузер 300» двигалась по улице Советов. При повороте на улицу Восточную водительница допустила наезд на трубопровод. Машина перевернулась и совершила наезд на стоявшие авто – «Хёндай Акцент», «Митсубиси Лансер», «Лада Веста».

Пострадавших и погибших в аварии нет. Машины получили механические повреждения. Причины произошедшего предстоит выяснить.

Фото: ГИБДД РБ. 

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