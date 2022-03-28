В Уфе в массовой аварии опрокинулся внедорожник

Сегодня, 28 марта, в микрорайоне Шакша произошла массовая авария. На дороге столкнулись четыре автомобиля.

Как сообщает ГИБДД региона, 48-летняя женщина на «Тойота Ланд Крузер 300» двигалась по улице Советов. При повороте на улицу Восточную водительница допустила наезд на трубопровод. Машина перевернулась и совершила наезд на стоявшие авто – «Хёндай Акцент», «Митсубиси Лансер», «Лада Веста».