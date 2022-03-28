В Башкирии ревакцинировались более 400 тысяч жителей

В республике количество ревакцинированных жителей превысило 400 тысяч человек. Пройти процедуру повторной иммунизации от коронавируса можно по месту жительства.

В порядке ее проведения ничего не поменялось. Так же, как и при первичной вакцинации, необходимо пройти осмотр у врача-терапевта, чтобы получить допуск. Забывчивым пациентам медработники по телефону напоминают о необходимости ревакцинироваться.

Ревакцинация проводится через полгода, потому что снижается уровень антител. Вакцинация «Спутником Лайт» проводится однократно, «Гам-КОВИД-Вак» – двукратно. Гульнара Надуткина, заведующая терапевтическим отделением поликлиники №50 г. Уфы