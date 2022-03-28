В Башкирии ревакцинировались более 400 тысяч жителей

В республике количество ревакцинированных жителей превысило 400 тысяч человек. Пройти процедуру повторной иммунизации от коронавируса можно по месту жительства.
В порядке ее проведения ничего не поменялось. Так же, как и при первичной вакцинации, необходимо пройти осмотр у врача-терапевта, чтобы получить допуск. Забывчивым пациентам медработники по телефону напоминают о необходимости ревакцинироваться.
Что касается последних данных по заболеваемости в регионе: за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 553 человек. В стационарах наблюдаются 135 пациентов, 19 из них в тяжелом состоянии, один человек подключен к аппарату ИВЛ. Больше 12 тысяч лечатся на дому. Зарегистрировано 4 случая смерти от COVID-19.