В Башкирии ревакцинировались более 400 тысяч жителей

В республике количество ревакцинированных жителей превысило 400 тысяч человек. Пройти процедуру повторной иммунизации от коронавируса можно по месту жительства.

В порядке ее проведения ничего не поменялось. Так же, как и при первичной вакцинации, необходимо пройти осмотр у врача-терапевта, чтобы получить допуск. Забывчивым пациентам медработники по телефону напоминают о необходимости ревакцинироваться.

Ревакцинация проводится через полгода, потому что снижается уровень антител. Вакцинация «Спутником Лайт» проводится однократно, «Гам-КОВИД-Вак» – двукратно.

Гульнара Надуткина, заведующая терапевтическим отделением поликлиники №50 г. Уфы
Фото №1 - В Башкирии ревакцинировались более 400 тысяч жителей

Что касается последних данных по заболеваемости в регионе: за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 553 человек. В стационарах наблюдаются 135 пациентов, 19 из них в тяжелом состоянии, один человек подключен к аппарату ИВЛ.  Больше 12 тысяч лечатся на дому. Зарегистрировано 4 случая смерти от COVID-19. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ