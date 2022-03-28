В Уфе ученые изобрели препарат, повышающий урожайность

Повышает не только урожайность, но и содержание белка в зерне. Башкирские химики ожидают разрешительных документов на применение изобретенного еще 15 лет назад препарата на территории страны. Удобрение, созданное учеными Башкирского госуниверситета, уже было испытано за рубежом. В нынешних экономических условиях его актуальность возрастает.
В этой лаборатории начинается процесс создания удобрения «Сульфитек Агро». С помощью химической реакции из определенных элементов специалисты получают серу, которая является основным составляющим компонентом нового препарата.
«Агровит НС», или другое название «Сульфитек Агро» – препарат для нашей республики новый, хотя и был разработан 15 лет назад непосредственно профессором химического факультета БашГУ Исмаилом Масалимовым. Удобрение стимулирует рост растений на ранней стадии и защищает их от болезней.
Основной же способ применения – это листовая обработка. В таком случае необходимо один-два литра жидкого концентрата на гектар площадей. Эффективнее всего это делать в фазе молочной спелости зерна, говорит исследователь. Это уже доказанный факт. Изобретенный в Уфе препарат прошел испытания на полях Турции и Болгарии.
Применение «Сульфитек Агро» позволяет в первую очередь повысить урожайность, говорят химики. К примеру, если этим препаратом протравливать перед посевом семена, зерна можно собрать на 8-10 процентов больше. При этом увеличивается и содержание белка.
Преимущество удобрения на основе серы состоит в том, что в его производстве используют только отечественное сырье. Это очень важно в нынешних экономических условиях, когда импортозамещение ставится во главу угла. Уже скоро разработанный уфимскими химиками препарат начнут активно использовать в хозяйствах нашей страны. Сейчас «Сульфитек Агро» проходит государственную регистрацию в Минсельхозе России.