В Уфе ученые изобрели препарат, повышающий урожайность

Повышает не только урожайность, но и содержание белка в зерне. Башкирские химики ожидают разрешительных документов на применение изобретенного еще 15 лет назад препарата на территории страны. Удобрение, созданное учеными Башкирского госуниверситета, уже было испытано за рубежом. В нынешних экономических условиях его актуальность возрастает.

В этой лаборатории начинается процесс создания удобрения «Сульфитек Агро». С помощью химической реакции из определенных элементов специалисты получают серу, которая является основным составляющим компонентом нового препарата.

Смешиваю полисульфид калия с силикатом калия. Это нам нужно для того, чтобы повысить защитное свойство у растений. Растение покрываются защитным эпидермисом, и это предотвращает грибковые инфекции. Аделина Аллаярова, студентка 4 курса химического факультета

«Агровит НС», или другое название «Сульфитек Агро» – препарат для нашей республики новый, хотя и был разработан 15 лет назад непосредственно профессором химического факультета БашГУ Исмаилом Масалимовым. Удобрение стимулирует рост растений на ранней стадии и защищает их от болезней.

Вот у нас здесь концентрат примерно содержит 17 процентов серы, мы его разбавляем водой, получается 1-2% раствор. Можно также протравливать семена перед посевом – 1 литр раствора на тонну семян нужно. Исмаил Масалимов, профессор БашГУ, доктор технических наук

Основной же способ применения – это листовая обработка. В таком случае необходимо один-два литра жидкого концентрата на гектар площадей. Эффективнее всего это делать в фазе молочной спелости зерна, говорит исследователь. Это уже доказанный факт. Изобретенный в Уфе препарат прошел испытания на полях Турции и Болгарии.

Применение «Сульфитек Агро» позволяет в первую очередь повысить урожайность, говорят химики. К примеру, если этим препаратом протравливать перед посевом семена, зерна можно собрать на 8-10 процентов больше. При этом увеличивается и содержание белка.