В Уфе два парня после знакомства в клубе оказались в больнице

В больницу Уфы доставили двух мужчин с многочисленными телесными повреждениями. Пресс-служба МВД рассказала, что произошло с пострадавшими.

Мужчины отдыхали в одном из клубов города, где познакомились с двумя парнями. Новые знакомые пригласили отдыхающих в гости выпить. В квартире по улице Вологодской компания продолжила застолье, однако между ними вспыхнула ссора. Хозяева напали на гостей и отняли у одного из мужчин сотовый телефон и деньги.