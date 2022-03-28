В Уфе два парня после знакомства в клубе оказались в больнице

В больницу Уфы доставили двух мужчин с многочисленными телесными повреждениями. Пресс-служба МВД рассказала, что произошло с пострадавшими.
Мужчины отдыхали в одном из клубов города, где познакомились с двумя парнями. Новые знакомые пригласили отдыхающих в гости выпить. В квартире по улице Вологодской компания продолжила застолье, однако между ними вспыхнула ссора. Хозяева напали на гостей и отняли у одного из мужчин сотовый телефон и деньги.
Сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего и нашли подозреваемых в нападении. Оказалось, мужчины уже были ранее судимы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «разбой».