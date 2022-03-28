Кадровые назначения и развитие экономики: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров объявил о кадровых назначениях. Руководителем администрации Главы Башкортостана назначен Максим Забелин. Он занимал должность вице-премьера правительства, министра здравоохранения региона. Соответствующий указ подписан. Исполняющим обязанности главы Минздрава стал Азат Рахматуллин, который ранее трудился на должности первого заместителя руководителя профильного ведомства.

Максим Забелин в команде Радия Хабирова с ноября 2019 года, возглавлял Минздрав Башкортостана. У нового руководителя администрации главы региона большой организаторский опыт. Кадровое решение, которое объявил Радий Хабиров на оперативном совещании, встретили аплодисментами.

Вы все его знаете, у него очень большой опыт организации здравоохранения. Вы знаете, что в связи с переходом Александра Геннадьевича мы долго и вдумчиво подходили к кандидатуре, но я хотел Урала Тагировича поблагодарить, потому что в это очень непростое время он достойно исполнял обязанности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Башкортостана стал Азат Рахматуллин – он занимал должность первого заместителя руководителя профильного ведомства. На первых порах поддержку ему будет оказывать Максим Забелин, которого об этом попросил Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил государственными наградами труд врачей, вернувшихся с Донбасса. Медики-добровольцы помогали коллегам в лечении больных и раненых бойцов в течение последнего месяца.

Вообще очень рады, что так высоко оценили наш труд, очень приятно получать из рук главы республики такую высокую награду. Сказали, на Донбассе сложная ситуация с врачами, ну мы собрали бригаду и выехали. Руслан Гараев, главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера

Очень тяжелая неделя была. Мы в Уфе, Кумертау, Салавате, Бурзянском районе, Нефтекамске, провожали в последний путь наших сыновей Башкортостана. Очень тяжелые похороны были, очень жалко этих ребят. У меня какая просьба к главам муниципалитетов, обращаюсь лично: участвуйте в каждом вопросе оказания помощи и поддержки. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На оперативном совещании также назвали три проблемы, которые больше всего волнуют жителей республики. Это дороги, экономика и бизнес, а также медицина и здравоохранение. Радий Хабиров поручил работать также активно в этом направлении.

Связан рост обращений, пожалуй, и с тем, что жители облюбовали что ли, что называется, площадки социальных сетей, и им удобно: быстро написали и быстро получили ответ. У нас регламентировано все. Елена Прочаковская, руководитель Центра управления Республики Башкортостан

Аграрии Башкортостана планируют начать посевную кампанию 15 апреля. В этом году общая посевная площадь составит 2,8 млн га. При этом ведомство совместно с муниципалитетами увеличило объёмы выращивания сои, рапса, льна и кукурузы. На проведение весенне-полевых работ потребуется 219 тысяч тонн минеральных удобрений. По состоянию на 21 марта аграрии получили 55 процентов их планового объёма. В целом экономика республики в состоянии готовности ответить санкциям.

За первые 2 месяца пришли данные промпроизводства, он очень хороший – 112,4%. В целом по стране – 7. Он у нас высокий. Экономика республики находится в высоком темпе. Я почему это подчеркиваю: понятно, что мы, наверное, будем ожидать сильные удары по нашей экономике из-за санкционного давления, но с таким хорошим заделом, запасом, если мы все хорошо организуем, мы существенно демпфируем последствия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан