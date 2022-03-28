Кадровые назначения и развитие экономики: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров объявил о кадровых назначениях. Руководителем администрации Главы Башкортостана назначен Максим Забелин. Он занимал должность вице-премьера правительства, министра здравоохранения региона. Соответствующий указ подписан. Исполняющим обязанности главы Минздрава стал Азат Рахматуллин, который ранее трудился на должности первого заместителя руководителя профильного ведомства.
Максим Забелин в команде Радия Хабирова с ноября 2019 года, возглавлял Минздрав Башкортостана. У нового руководителя администрации главы региона большой организаторский опыт. Кадровое решение, которое объявил Радий Хабиров на оперативном совещании, встретили аплодисментами.
Исполняющим обязанности министра здравоохранения Башкортостана стал Азат Рахматуллин – он занимал должность первого заместителя руководителя профильного ведомства. На первых порах поддержку ему будет оказывать Максим Забелин, которого об этом попросил Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил государственными наградами труд врачей, вернувшихся с Донбасса. Медики-добровольцы помогали коллегам в лечении больных и раненых бойцов в течение последнего месяца.
На оперативном совещании также назвали три проблемы, которые больше всего волнуют жителей республики. Это дороги, экономика и бизнес, а также медицина и здравоохранение. Радий Хабиров поручил работать также активно в этом направлении.
Аграрии Башкортостана планируют начать посевную кампанию 15 апреля. В этом году общая посевная площадь составит 2,8 млн га. При этом ведомство совместно с муниципалитетами увеличило объёмы выращивания сои, рапса, льна и кукурузы. На проведение весенне-полевых работ потребуется 219 тысяч тонн минеральных удобрений. По состоянию на 21 марта аграрии получили 55 процентов их планового объёма. В целом экономика республики в состоянии готовности ответить санкциям.
Также Радий Хабиров поручил держать на контроле ситуацию по возвращению из-за границы туристов. Домой удалось вернуть уже более 3 тысяч человек.