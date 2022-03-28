Пенсионеры из Уфы остались без жилья и денег из-за черных риелторов

На старости лет пенсионеры из Уфы остались без жилья и денег. Вот уже почти 10 лет они не могут добиться решения их вопроса. Купленная ими квартира перепродавалась несколько раз – работа черных риэлторов, убеждена семья Савиных. Сделка была признана незаконной еще в 2013 году. Жилплощадь хозяину вернули, а своих денег пенсионеры так и не дождались.
Талмуды с заявлениями и постановлениями заняли уже отдельный стол. Страниц в их деле становится все больше, а нервных клеток у пенсионеров – все меньше. 12 лет назад семья приобрела в Шакше однушку. Заехали туда вместе с сыном, его супругой и их маленьким ребенком. В 2013 году Савины получили повестку в суд.
Выяснилось, что за короткий период хозяевами квартиры становились разные люди. Настоящий же владелец проживает в Амурской области. По липовой доверенности от его имени жилплощадь и продавалась разным людям. Цепочка оборвалась на пенсионерах Савиных.
Последний хозяин, на которого возбуждено исполнительное производство, вернул 500 тысяч Савиным. Еще больше миллиона остался должен. Пенсионерам уже 5 лет приходиться ютиться в съемном жилье.
Вместо заслуженного отдыха пенсионеры заняты возвратом своих же денег. Кроме того, на услуги юристов ушло порядка 300 тысяч рублей. Истории почти 10 лет, а воз – в их случае это квартирный вопрос – и ныне там.