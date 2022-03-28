Пенсионеры из Уфы остались без жилья и денег из-за черных риелторов

На старости лет пенсионеры из Уфы остались без жилья и денег. Вот уже почти 10 лет они не могут добиться решения их вопроса. Купленная ими квартира перепродавалась несколько раз – работа черных риэлторов, убеждена семья Савиных. Сделка была признана незаконной еще в 2013 году. Жилплощадь хозяину вернули, а своих денег пенсионеры так и не дождались.

Талмуды с заявлениями и постановлениями заняли уже отдельный стол. Страниц в их деле становится все больше, а нервных клеток у пенсионеров – все меньше. 12 лет назад семья приобрела в Шакше однушку. Заехали туда вместе с сыном, его супругой и их маленьким ребенком. В 2013 году Савины получили повестку в суд.

Вы вселились незаконно. Как незаконно? Все документы есть, регпалата зарегистрировала. 2,5 года прожили, ремонт там сделали. Ольга Савина

Выяснилось, что за короткий период хозяевами квартиры становились разные люди. Настоящий же владелец проживает в Амурской области. По липовой доверенности от его имени жилплощадь и продавалась разным людям. Цепочка оборвалась на пенсионерах Савиных.

Терновцев признал, что забрал у нас деньги. Он был продавцом, стоимость – 1 млн 70 тыс. Мы подали апелляцию в Верховный суд. Квартиру оценили в 1,74 млн. Ольга Савина

Последний хозяин, на которого возбуждено исполнительное производство, вернул 500 тысяч Савиным. Еще больше миллиона остался должен. Пенсионерам уже 5 лет приходиться ютиться в съемном жилье.

Судебные приставы бездействуют. Обидно как-то, всю жизнь работаем. И деньги вот так ушли. Ольга Савина

Они могут обратить в суд с исковым заявлением. О взыскании за счет казны РФ, если прекращено исполнительное производство. Если не прекращено, то можно обратиться в суд на бездействие приставов. Кристина Романова, юрист