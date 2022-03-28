В Башкирии начинают проводить зональные учения по тушению лесных пожаров

Самые первые организовали сегодня в Чишминском районе. В ходе тренировки участники отработали вопросы разведки по выявлению очагов, а также локализации и ликвидации условного огня.

Главное правило при тушении любого пожара – не допустить его распространения. Пока трактор создает вокруг очага минерализованную полосу, остальная команда разворачивает малый лесопатрульный комплекс. Здесь основное орудие – специальная мотопомпа, которая помогает распылять воду под высоким давлением.

В ход идут также топоры и лопаты – этим, как правило, и пользуются лесники, находясь в труднодоступных местах. Во время учений отрабатываются разные схемы действий, в том числе и с участием пожарных машин.

Конечно, в реальности все гораздо сложнее. В ходе таких тренировок важно отработать весь алгоритм до автоматизма, чтобы в случае ЧП не терять драгоценные секунды.

В прошлом году в республике произошел 471 лесной пожар, более 16 тысяч гектаров было повреждено. Больше всего пострадало Зауралье, а также горно-лесные районы Башкортостана. Основных причин возникновения две. Возгорание начинается либо из-за удара молнии, либо из-за неосторожного обращения с огнем туристов или местных жителей.