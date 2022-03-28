В Башкирии субсидируют обустройство рабочих мест для работников с ОВЗ

Труд без ограничений. В Башкортостане реализуется проект по субсидированию компаний для обустройства рабочих мест для инвалидов. Средства на эти цели выделяются из бюджета республики. Кроме того, люди с ограниченными возможностями здоровья благодаря проекту могут пройти еще и стажировку.
Цепочка производства под бдительным взором Евгения Марданя. В «Уфимской гипсовой компании» он трудится первый год в должности оператора помольного отделения. Устроился через центр занятости. У мужчины ограниченные возможности здоровья. Для комфорта оператора в рабочем помещении установлены кондиционер, холодильник.
Компания уже 4 года сотрудничает с Центром занятости Уфы. Благодаря этому работу здесь получили 25 человек, 5 из которых – с ограниченными возможностями здоровья. Трудятся они на производственных линиях.
Уфимский центр занятости регулярно проводит ярмарки вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Здесь соискатели могут встретиться с работодателями, получить правовую консультацию и информацию об обучении.
В республике в рамках господдержки организациям возмещаются затраты на обустройство и оснащение рабочего места для инвалида до 100 тысяч рублей. Также могут оплачиваться и услуги наставника. По информации регионального Минтруда, в этом году на стимулирование к приему на работу инвалидов и сохранение их занятости направлено около 37 млн рублей.