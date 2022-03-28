В Башкирии субсидируют обустройство рабочих мест для работников с ОВЗ

Труд без ограничений. В Башкортостане реализуется проект по субсидированию компаний для обустройства рабочих мест для инвалидов. Средства на эти цели выделяются из бюджета республики. Кроме того, люди с ограниченными возможностями здоровья благодаря проекту могут пройти еще и стажировку.

Цепочка производства под бдительным взором Евгения Марданя. В «Уфимской гипсовой компании» он трудится первый год в должности оператора помольного отделения. Устроился через центр занятости. У мужчины ограниченные возможности здоровья. Для комфорта оператора в рабочем помещении установлены кондиционер, холодильник.

Моя обязанность – отрегулировать благоустройство всех разделенных сооружений. В этом разделе вторичная обработка меди и сжигание гипса. Постоянно проверяем качество готового продукта. Условия работы мне нравятся, ярко и тепло. И зарплата тоже хорошая. Евгений Мардань, оператор помольного отделения «Уфимской гипсовой компании»

Компания уже 4 года сотрудничает с Центром занятости Уфы. Благодаря этому работу здесь получили 25 человек, 5 из которых – с ограниченными возможностями здоровья. Трудятся они на производственных линиях.

С начала 2022 года было привлечено два работника-инвалида. Для них были организованы все условия. Вакансии есть, и мы готовы принимать на работу людей с ограниченными возможностями. Игорь Сандулов, заместитель директора «Уфимской гипсовой компании»

Уфимский центр занятости регулярно проводит ярмарки вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Здесь соискатели могут встретиться с работодателями, получить правовую консультацию и информацию об обучении.