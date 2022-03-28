Время подводить итоги хоккейного сезона для «Салавата Юлаева»

Уфимская команда завершила плей-офф. Юлаевцы уступили в шести матчах челябинскому «Трактору» в полуфинале Восточной конференции. Заключительная игра прошла на льду «Уфа-Арены». Несмотря на все усилия уфимских хоккеистов, дальше прошел челябинский клуб.

«Салават» остановил свой поход за Кубком Гагарина на той же стадии, что и год назад. Но эмоции от выступления команды сейчас и тогда абсолютно противоположные. После потери всех легионеров даже тренер «Салавата» называл «Трактор» фаворитом. Перед шестым матчем серии счет был 3:2 в пользу челябинцев.

Успех «Трактору» принесла игра во втором периоде. Гости сумели забросить дважды. Уфимцы до последних секунд пытались отыграться, но удалось забить лишь один гол в концовке матча. Отличился Александр Кадейкин.

После матча в раздевалке я сказал: каждый из вас может гордиться проделанной работой. Тем, как много сил вы отдали ради команды. Это просто невероятно. Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Лишь в одном матче из шести «Салавату» удалось забросить больше одной шайбы. Команду подвела неудачная игра в большинстве. Порой не хватало и элементарного везения. Чего было в избытке, так это запредельного желания и самоотдачи. Игра «Салавата» вызвала уважение в том числе и соперника.

Практически со всеми ребятами знаком, с некоторыми работали совместно. Поблагодарил за серию, за игру. Тренеру «Салавата» сказал, что непростая ситуация, но он остался с командой. Молодец. Анвар Гатиятуллин, главный тренер ХК «Трактор»

По ходу серии «Салават» остался без капитана. За нарушение правил против Лукаша Седлака Григорий Панин был дисквалифицирован на три игры.

Да, в этом моменте я считаю, что я подвел команду, если вы хотели вынудить меня это сказать. Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»

Учитывая обстоятельства, «Салават» стал народной командой. За уфимцев переживали не только в республике, но и за ее пределами. Молодая команда вызвала симпатии многих нейтральных болельщиков.

За «Салават» болеют всегда. Я все время это вижу на протяжении всего времени, что нахожусь в команде. Не только в Уфе болеют за «Салават». В других городах тоже. Павел Коледов, защитник ХК «Салават Юлаев»