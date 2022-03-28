Время подводить итоги хоккейного сезона для «Салавата Юлаева»

Уфимская команда завершила плей-офф. Юлаевцы уступили в шести матчах челябинскому «Трактору» в полуфинале Восточной конференции. Заключительная игра прошла на льду «Уфа-Арены». Несмотря на все усилия уфимских хоккеистов, дальше прошел челябинский клуб.
«Салават» остановил свой поход за Кубком Гагарина на той же стадии, что и год назад. Но эмоции от выступления команды сейчас и тогда абсолютно противоположные. После потери всех легионеров даже тренер «Салавата» называл «Трактор» фаворитом. Перед шестым матчем серии счет был 3:2 в пользу челябинцев.
Успех «Трактору» принесла игра во втором периоде. Гости сумели забросить дважды. Уфимцы до последних секунд пытались отыграться, но удалось забить лишь один гол в концовке матча. Отличился Александр Кадейкин.
Лишь в одном матче из шести «Салавату» удалось забросить больше одной шайбы. Команду подвела неудачная игра в большинстве. Порой не хватало и элементарного везения. Чего было в избытке, так это запредельного желания и самоотдачи. Игра «Салавата» вызвала уважение в том числе и соперника.
По ходу серии «Салават» остался без капитана. За нарушение правил против Лукаша Седлака Григорий Панин был дисквалифицирован на три игры.
Учитывая обстоятельства, «Салават» стал народной командой. За уфимцев переживали не только в республике, но и за ее пределами. Молодая команда вызвала симпатии многих нейтральных болельщиков.
«Трактор» взял реванш за вылет от «Салавата» в прошлом сезоне. В финале конференции челябинцы встретятся с победителем пары «Металлург» – «Авангард». «Салават» завершает сезон, но команде точно не будет стыдно перед своими болельщиками.