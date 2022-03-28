В Башкирии прошли соревнования по автокроссу

В селе Красноусольский Гафурийского района прошли соревнования кубка республики по автокроссу. В мероприятии принимали участие по одному и семьями, любители и профессионалы автоспорта.
Главным событием в программе стали гонки на легковых автомобилях в разных категориях транспортных средств. Некоторые участники выступали на специально подготовленных машинах, оснащённых форсированными двигателями, каркасами безопасности и не только. Организаторы устроили для всех желающих поездки на снегоходах и горячее питание.
В соревновании на скорость сошлись 23 пилота из Гафурийского и Белорецкого районов, Уфы, Стерлитамака, Бирска, а также Пермского края и Оренбургской области.