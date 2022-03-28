В Башкирии прошли соревнования по автокроссу

В селе Красноусольский Гафурийского района прошли соревнования кубка республики по автокроссу. В мероприятии принимали участие по одному и семьями, любители и профессионалы автоспорта.

Главным событием в программе стали гонки на легковых автомобилях в разных категориях транспортных средств. Некоторые участники выступали на специально подготовленных машинах, оснащённых форсированными двигателями, каркасами безопасности и не только. Организаторы устроили для всех желающих поездки на снегоходах и горячее питание.

Машина переворачивалась, и меня даже обрызгало, когда я болел. И было даже немного страшно, когда я ехал. Этот спорт нужен. Искандер Гарипов, участник соревнований