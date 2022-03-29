В Башкирии открылась выставка художника Виктора Рязанова

В Историко-краеведческом музее села Иглино открылась персональная выставка художника Виктора Рязанова. Уроженец района недавно вернулся на свою малую родину и воплотил в жизнь давнюю мечту – организовал для земляков выставку своих картин.
Рязанов работает в технике абстрактной живописи. Первыми посетителями стали учащиеся Иглинской детской художественной школы
Выставка художника-абстракциониста продлится до конца этого года. Одну из знаковых картин Виктора Рязанова написал картину под названием «Трагизм славянской души». В ней автор выразил свои чувства в связи событиями, произошедшими в Югославии в 1999 году.