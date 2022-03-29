В Башкирии открылась выставка художника Виктора Рязанова

В Историко-краеведческом музее села Иглино открылась персональная выставка художника Виктора Рязанова. Уроженец района недавно вернулся на свою малую родину и воплотил в жизнь давнюю мечту – организовал для земляков выставку своих картин.

Я сегодня побывала на выставке Виктора Рязанова. Мне понравилась картина «Георгий Победоносец». Она понравилась тем, что сделана в интересной композиции. У меня возникло много вопросов.

Мне понравился пион. Он выполнен в техники абстракции. Выражает чистоту и прямолинейность.

Выставка художника-абстракциониста продлится до конца этого года. Одну из знаковых картин Виктора Рязанова написал картину под названием «Трагизм славянской души». В ней автор выразил свои чувства в связи событиями, произошедшими в Югославии в 1999 году.