В Уфе о бездомных собаках можно сообщить с помощью интерактивной карты

В Уфе появился новый сервис «Сообщи о бездомной собаке». Любой желающий может отметить бездомного пса на интерактивной карте.

По словам администрации города, такой способ поможет ускорить работу по отлову бездомных животных. Уфимцы могут оперативно отправить фотографию собаки, ее местоположение и краткое описание через любой смартфон.