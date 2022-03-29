Башкортостан готовится к предстоящему паводку

Вскрытие верховий реки Белой ото льда ожидается с 13 по 19 апреля, что на день-два позже средних многолетних значений. Такие данные были озвучены на оперативке, которую провёл Глава региона Радий Хабиров в Центре управления республикой.

Начальник Башгидрометцентра региона Вилора Горохольская отметила, что максимальные уровни воды в бассейне реки Белой ожидаются в пределах нормы, а на степных реках – выше нормы до полуметра. Радий Хабиров отметил, что нужно внимательно следить за ситуацией, работать на упреждение, напомнив о событиях в прошлом году.

Главам городов и районов важно обратить внимание на садовые товарищества, чтобы вовремя реагировать на подтопления и оперативно помогать находящимся там жителям. В начале апреля республика получит новый спасательный вертолёт. Его необходимо задействовать в период весеннего паводка.

Кроме того, Радий Хабиров попросил профильные ведомства и муниципалитеты быть готовыми и к предупреждению лесных пожаров. Жаркая и сухая погода может наступить резко. Начальник регионального Управления МЧС Марат Латыпов сообщил, что контроле 57 затороопасных участков. Ослабление ледяного покрова методом чернения и пиления выполнены в полном объёме. При необходимости привлекаются и специалисты войсковой части, расположенной в селе Алкино.