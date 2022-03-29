«Башавтотранс» не подтвердил высадку школьницы с диабетом из автобуса
Расследование конфликта 13-летней школьницы и кондуктора пассажирского автобуса продолжается. Пресс-служба «Башавтотранса» прокомментировала произошедшее.
Напомним, в социальных сетях мама девочки пожаловалась, что её ребёнка высадили из автобуса, так как она не смогла заплатить за проезд банковской картой. Школьнице пришлось пройти пешком пять остановок. Девочка страдает сахарным диабетом — из-за физической нагрузки и стресса у ребёнка упал уровень сахара в крови до критического значения.
По сообщениям предприятия, кондуктор, которая работала на рейсе в указанный день, была найдена. С женщиной была проведена беседа. Факт высадки ребёнка не подтвердился, пострадавшая семья претензий не имеет.
Сотрудник был приглашен на заседание кадровой комиссии, где ему сделано строгое замечание. В объяснительной сотрудника факт высадки не подтверждён. Руководство филиала связалось с родительницей девочки, по результатам разговора претензий к предприятию со стороны родителей нет, факт высадки также не подтвердился. В целях исключения таких ситуаций предприятие информирует родителей несовершеннолетних детей и подростков, совершающих поездки в общественном транспорте без сопровождения взрослых, об обязанности обеспечить детей средствами для оплаты проезда, о необходимости иметь запасные денежные средства или дополнительные (технически исправные и пополненные) карты на случай возникновения проблем при оплате.