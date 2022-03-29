«Башавтотранс» не подтвердил высадку школьницы с диабетом из автобуса

Сотрудник был приглашен на заседание кадровой комиссии, где ему сделано строгое замечание. В объяснительной сотрудника факт высадки не подтверждён. Руководство филиала связалось с родительницей девочки, по результатам разговора претензий к предприятию со стороны родителей нет, факт высадки также не подтвердился. В целях исключения таких ситуаций предприятие информирует родителей несовершеннолетних детей и подростков, совершающих поездки в общественном транспорте без сопровождения взрослых, об обязанности обеспечить детей средствами для оплаты проезда, о необходимости иметь запасные денежные средства или дополнительные (технически исправные и пополненные) карты на случай возникновения проблем при оплате.

пресс-служба «Башавтотранса»