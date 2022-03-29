В Башкирии ослабили антиковидные ограничения

Сегодня, 29 марта, Глава Башкирии подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса. На территории республики фиксируется стабилизация эпидемиологической обстановки.

Количество участников деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с 30 увеличили до 200. При этом если мероприятие организовано госорганами, то допускается посещение более 200 человек. Мероприятия с участием 500 человек должны быть организованы с учётом всех эпидемиологических требований.

Теперь в общественных местах не нужно соблюдать социальную дистанцию. Также было отменено требование о переводе 50% сотрудников на удаленку. Чиновники снова могут лично принимать граждан.