В Башкирии из-за непогоды вводят ограничение движения

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Приуралье», с 12:25 29 марта введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участках федеральных трасс М-7 «Волга» с км 1195+000 (н.п. Яркеево) по км 1331+953 (въезд/выезд в г. Уфу) и Р-240 Уфа — Оренбург, Западный обход г. Уфа км 0+000 (н.п. Авдон) по км 27+900 (н.п. Подымалово) в Республике Башкортостан.