В Уфе мужчины устроили потасовку с вилкой и ножом

В Уфе 24 августа прошлого года у магазина по улице Ушакова нашли тело 68-летнего мужчины. Его 49-ленему убийце вынесли приговор.

По версии следствия, в злополучный день два ранее судимых друга распивали алкоголь у продуктового магазина. В один момент между товарищами вспыхнула ссора. 68-летний мужчина начал угрожать другу вилкой, тогда его 49-летний товарищ достал нож и несколько раз ударил его. От ранений горожанин скончался на месте происшествия.

Кинологи и следователи смогли установить подозреваемого в убийстве, который попытался скрыть следы – нож спрятал в холодильнике, а одежду постирал. Под тяжестью собранных улик мужчина сознался в содеянном. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, приняв во внимание смягчающие обстоятельства.