Жительница Уфы завоевала гран-при на конкурсе «Юная Мисс Россия 2022»

Конкурс проводится в рамках Фестиваля красоты, моды и таланта «Russian Beauty 2022», который в этом году был посвящен 100-летию со дня рождения Пьера Кардена – французского модельера. Участниц оценивали и награждали народный художник России Вячеслав Зайцев и историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.