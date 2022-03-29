Жительница Уфы завоевала гран-при на конкурсе «Юная Мисс Россия 2022»

10-летняя Региона Хужина из Уфы приняла участие в конкурсе красоты «Юная Мисс Россия 2022». Красавице из Башкирии удалось завоевать Гран-при.
Конкурс проводится в рамках Фестиваля красоты, моды и таланта «Russian Beauty 2022», который в этом году был посвящен 100-летию со дня рождения Пьера Кардена – французского модельера. Участниц оценивали и награждали народный художник России Вячеслав Зайцев и историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.
Для юной Регины Хужиной Гран-при в крупном конкурсе –не первая победа. В мае 2021 года она стала победительницей в конкурсе «Башкортостан гузэле» в детской номинации, получила звание «Мини мисс» на Международном конкурсе красоты «Miss & Mister Effulgence» в Москве.