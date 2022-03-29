ОДК-УМПО принимает заявки на участие в проекте «Крылья Ростеха»

Выпускники школ республики уже сегодня могут подать заявку на участие в образовательном проекте «Крылья Ростеха» и получить возможность учиться в УГАТУ по целевой программе «ОДК-УМПО».

«ОДК-УМПО» начало прием заявок от выпускников школ на участие в проекте целевого обучения инженеров-конструкторов нового поколения «Крылья Ростеха». Участники программы будут учиться в Уфимском государственном авиационном техническом университете по специальности «Проектирование авиационных и ракетных двигателей».

«Крылья Ростеха» – уникальный проект, который призван с первых дней учебы погрузить студентов в процесс создания авиационных двигателей. Он нацелен на подготовку инженеров-конструкторов с принципиально новым мышлением, готовых работать в условиях цифровизации производства, знающих специфику предприятия.

В 2021 году состоялся первый набор в программу. Было отобрано 20 человек. Сегодня они учатся по индивидуальной образовательной траектории, углубленно изучая ряд дисциплин, включая инженерную графику, высшую математику, языки программирования. Чтобы постичь логику производственного процесса – путь детали от чертежа до изготовления – ребята осваивают токарное дело в Производственно-учебном центре «Ростеха» на базе «ОДК-УМПО».

Взаимодействие предприятия и вуза позволяет студентам «Крыльев Ростеха» рассчитывать на гарантированное трудоустройство в «ОДК-УМПО» по окончании учебы. Знакомство с предприятием начинается уже на первом курсе, а со второго ребят ждет полноценная производственная практика. Будущий работодатель обеспечивает отличников и хорошистов программы повышенной стипендией – от 20 тысяч рублей. Это ещё один приятный бонус целевого обучения.