В Башкирии начался суд над женщиной, выбросившей из окна чужого ребенка

В убийстве малолетнего обвиняется Алина Арсланова, которая была соседкой по палате матери ребенка и до родов проходила курс лечения в психдиспансере от депрессии. Ее выписали из лечебницы в связи с улучшением состояния здоровья. Трагедия произошла 16 августа прошлого года. Родители погибшего мальчика тяжело переживали случившееся. Младенец был третьим и долгожданным сыном в семье. Они заявили, что нашли в себе силы простить обвиняемую.