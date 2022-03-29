В Башкирии 5-летнему мальчику с генетическим заболеванием нужна помощь

Пятилетнему мальчику из Сибая нужна помощь. У Альмира Акбулатова генетическое заболевание обмена веществ – недостаточность биотинидазы, из-за этого у пятилетнего ребенка серьезные нарушения в развитии.

Мальчик не может передвигаться сам, рядом с ним всегда находятся взрослые. В два месяца у малыша появились судороги, которых с каждым разом становилось все больше. Из-за чего Альмир пережил семь дней комы.

Мне в больнице сказали, чтобы я мужу звонила и предупредила, что ребенку остается жить считанные дни. Но я собрала всю свою веру в кулак и не позвонила, потому что знала, что Альмир будет жить. Мне уже было все равно, каким он будет. Главное, чтоб живой.

Гульфия Акбулатова, мама Альмира Акбулатова

 У мальчика также грубая задержка психомоторного и речевого развития. Из-за этого Альмиру необходимо проходить постоянное лечение и реабилитацию. Но оплачивать курсы лечения родители не в силах, поэтому вынуждены просить помощи. На данный момент ведется сбор 422 тысяч рублей на три курса лечения в детском отделении неврологии и рефлексотерапии «Реацентр» (Самара). Помочь маленькому Альмиру можно, связавшись с его родителями по телефону: 8(937)858-65-00.

Фото №1 - В Башкирии 5-летнему мальчику с генетическим заболеванием нужна помощь
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