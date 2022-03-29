В Башкирии 5-летнему мальчику с генетическим заболеванием нужна помощь

Мне в больнице сказали, чтобы я мужу звонила и предупредила, что ребенку остается жить считанные дни. Но я собрала всю свою веру в кулак и не позвонила, потому что знала, что Альмир будет жить. Мне уже было все равно, каким он будет. Главное, чтоб живой.

Гульфия Акбулатова, мама Альмира Акбулатова