Житель Башкирии изувечил лицо мужчины бутылкой

24 января в Краснокамском районе произошла потасовка. Одному из участников драки озвучили приговор.
В злополучный вечер хозяин дома пригласил гостей на застолье. Вскоре в гости к сыну пришёл отец, который был недоволен нетрезвыми друзьями. Он начал выгонять гостя своего сына, между ними произошла драка. Пьяный мужчина схватил стеклянную бутылку из-под коньяка, размахнулся и несколько раз ударил ею пожилого человека.
После экспертизы суд пришёл к выводу, что пенсионеру лицо не изуродовали. Обвиняемому назначили наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца, с удержанием 5% в доход государства.