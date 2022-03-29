Житель Башкирии изувечил лицо мужчины бутылкой

24 января в Краснокамском районе произошла потасовка. Одному из участников драки озвучили приговор.

Фото №1 - Житель Башкирии изувечил лицо мужчины бутылкой

В злополучный вечер хозяин дома пригласил гостей на застолье. Вскоре в гости к сыну пришёл отец, который был недоволен нетрезвыми друзьями. Он начал выгонять гостя своего сына, между ними произошла драка. Пьяный мужчина схватил стеклянную бутылку из-под коньяка, размахнулся и несколько раз ударил ею пожилого человека.

Он умышленно причинил потерпевшему телесные повреждения в виде раны мягких тканей головы, левой ушной раковины, которые, согласно судебно-медицинского заключению по своему характеру при обычном течении влекут кратковременное расстройство здоровья и, поэтому квалифицирующему признаку расцениваются как повреждения, причинившие легкий вред здоровью человека.

пресс-служба Краснокамского межрайонного суда 

После экспертизы суд пришёл к выводу, что пенсионеру лицо не изуродовали. Обвиняемому назначили наказание в виде исправительных работ сроком на четыре месяца, с удержанием 5% в доход государства.

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