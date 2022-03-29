Житель Башкирии изувечил лицо мужчины бутылкой

В злополучный вечер хозяин дома пригласил гостей на застолье. Вскоре в гости к сыну пришёл отец, который был недоволен нетрезвыми друзьями. Он начал выгонять гостя своего сына, между ними произошла драка. Пьяный мужчина схватил стеклянную бутылку из-под коньяка, размахнулся и несколько раз ударил ею пожилого человека.