В Башкирии стартовали поиски 13-летнего подростка

В селе Иглино был объявлен старт поисков 13-летнего Радмира Салахутдинова. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Поиск детей».

Мальчик пропал ещё накануне, 28 марта. Ранее Радмир уже пропадал. 16 февраля он пошёл в школу, но на уроках так и не появился. Мальчик сбегает не первый раз.