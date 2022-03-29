В Башкирии стартовали поиски 13-летнего подростка

В селе Иглино был объявлен старт поисков 13-летнего Радмира Салахутдинова. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «Поиск детей».
Мальчик пропал ещё накануне, 28 марта. Ранее Радмир уже пропадал. 16 февраля он пошёл в школу, но на уроках так и не появился. Мальчик сбегает не первый раз.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет: куртка цвет хаки, темно-синяя футболка в белую полоску, черное трико, черные кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о местоположении ребёнка, просят сообщить по телефонам полиции: 102, +73479522145, +73479521494, +73479522066. Также можно позвонить на дежурные номера РОО «Поиск Детей - Башкортостан»: 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87.