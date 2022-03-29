В Башкирии роженица, выбросившая из окна чужого ребенка, отправится в психдиспансер

Женщину, выбросившую в окно роддома Стерлитамака новорожденного ребенка, освободили от уголовной ответственности. Вместо тюремной камеры Алина Арсланова продолжит курс лечения в психдиспансере от депрессии.

Напомним, трагедия произошла 16 августа прошлого года в родильном отделении. Находясь в общей палате, 29-летняя жительница Стерлитамака выбросила из окна третьего этажа ребенка женщины, которая лежала на соседней койке, прямо на ее глазах.