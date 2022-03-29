Россияне идут за победителем. Таким образом политологи объясняют рост уровня доверия граждан страны президенту Владимиру Путину. За неделю данные, которые приводит ВЦИОМ, выросли на 1% и составили 80,6%. Социологический опрос проводился с 14 по 20 марта среди 1,6 тысяч совершеннолетних респондентов в 80 регионах.
Аналитики считают, что сплочение российского общества вокруг Владимира Путина играет колоссальную роль на фоне событий в Украине. Каждый день раскрываются доказательства преступлений против человечности украинских неонацистских формирований, опасной деятельности структур США по созданию биолабораторий, а также факты подготовки нападения ВСУ на Донбасс и Крым.