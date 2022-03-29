Политолог – о росте доверия Путину: «Люди всегда идут за победителем»

Россияне идут за победителем. Таким образом политологи объясняют рост уровня доверия граждан страны президенту Владимиру Путину. За неделю данные, которые приводит ВЦИОМ, выросли на 1% и составили 80,6%. Социологический опрос проводился с 14 по 20 марта среди 1,6 тысяч совершеннолетних респондентов в 80 регионах.

Аналитики считают, что сплочение российского общества вокруг Владимира Путина играет колоссальную роль на фоне событий в Украине. Каждый день раскрываются доказательства преступлений против человечности украинских неонацистских формирований, опасной деятельности структур США по созданию биолабораторий, а также факты подготовки нападения ВСУ на Донбасс и Крым.

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Политик, которого знают давно как человека, который умеет трезво оценивать ситуацию. У него слова не расходятся с делом. Это сегодня отмечают все и на международном уровне, и внутри страны. И для людей очень важно, чтобы они чувствовали за политиком, за человеком, который принимает решения, вот эту уверенность, вот эту убежденность, что он все просчитал, что он делает правильно и он будет победителем. Люди всегда идут за победителем.

Владимир Савичев, доцент БАГСУ при Главе Республики Башкортостан
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