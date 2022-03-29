Политолог – о росте доверия Путину: «Люди всегда идут за победителем»

Политик, которого знают давно как человека, который умеет трезво оценивать ситуацию. У него слова не расходятся с делом. Это сегодня отмечают все и на международном уровне, и внутри страны. И для людей очень важно, чтобы они чувствовали за политиком, за человеком, который принимает решения, вот эту уверенность, вот эту убежденность, что он все просчитал, что он делает правильно и он будет победителем. Люди всегда идут за победителем.

Владимир Савичев, доцент БАГСУ при Главе Республики Башкортостан