В Башкирии спадает ажиотаж в магазинах

Ажиотаж в магазинах республики спадает, на коммуналку цены не будут увеличивать внепланово. Темы обсуждались сегодня на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития Башкортостана.

Так, министр торговли и услуг республики рассказал, что ежедневно проходят проверки продавцов. Накануне мониторинг прошёл более чем в 300 магазинах региона. Популярными у покупателей всё ещё остаются сахарный песок, гречка, мука, соль, товары для гигиены и офисная бумага, однако выявлена тенденция постепенного насыщения прилавков этими позициями. Кроме того, жители Башкортостана могут пожаловаться на завышенные цены. Запущена горячая линия по номеру: 8 (347) 216-53-78. На неё уже поступило более 500 звонков о необоснованном росте стоимости или отсутствии товаров на полках.

Проверяем, работаем с оптовиками и розничными сетями. За последние несколько дней повышенный спрос снижается, товар на полках присутствует. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

На заседании затронули тему коммунальных платежей. Председатель Госкомитета республики по тарифам отметила, что внепланово повышать цены не планируют. Так, в первом полугодии текущего года они сохранились на уровне прошлого года. Поднимать стоимость будут в связи с индексацией тарифов с 1 июля, решение об этом было принято в конце прошлого года.