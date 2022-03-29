В Башкирии из-за снегопада и метели резко возросло количество ДТП

В Башкортостане сегодня прошли мощные снегопады. Дополнительно дорожную ситуацию усложняла и низовая метель. Непогода стала причиной многочисленных аварий на дорогах региона.

В Чекмагушевском районе на трассе Кушнаренково – Чекмагуш – Бакалы столкнулись грузовая «Газель» и встречный Datsun on-DO. От удара произошло возгорание грузовика. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. Также медицинская помощь потребовалась водителю грузовика и его пассажиру.

В Чекмагушевском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла около 14:00 на 63-м км автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

Под Уфой на трассе М-5 столкнулось сразу 7 автомобилей. Механические повреждения получили легковые машины и грузовики. Движение было затруднено. В Бирском районе лоб в лоб сошлись тягач МАЗ и «Газель». Обошлось без погибших. Водитель «Газели» был госпитализирован. Из-за непогоды в Мишкинском районе в кювет съехал лесовоз. Пострадавших нет.