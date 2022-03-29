Нападение бродячих собак: что делать и куда обращаться жителям Башкирии

Очередной случай нападения безнадзорных собак на человека произошел в центре Уфы. Мужчина смог отбиться от животных, но укусов не избежал. Инцидент произошел недалеко от сада Салавата Юлаева. Пострадавший обратился за помощью в медучреждение. Госпитализации не потребовалось, мужчина обратился с заявлением в полицию. К слову, сообщить службе отлова о бродячих собаках теперь можно и онлайн. На сайте мэрии заработала соответствующая интерактивная карта.
Молодой человек волнуется, что от вакцинации будут последствия. Медработник убеждает: вреда не будет. А вот пропуск укола может привести к печальному результату. К рабиологу мужчине пришлось обратиться после нападения бродячих животных. Хуршету повезло: он смог отбиться, но собаки успели покусать ему ноги.
На следующий день пострадавший вместе с полицией и службой отлова разыскал своих обидчиков. И обнаружил их в вольере частного дома. Выяснить, чьи это собаки, так и не удалось. Но гуляли они в день ЧП самостоятельно, хозяев рядом не было, со слов пострадавшего. Хуршет обратился с заявлением в полицию. Собак увезли в приют.
Нет ни дня, чтобы в травмпункт не обращались пациенты, покусанные животными. И даже если повреждения легкие, курс реабилитации необходим. Для Хуршета он растянется на пару месяцев.
На сайте мэрии заработала интерактивная карта. На главной странице есть вкладка «сообщи о бездомной собаке». С помощью телефона можно отправить фото с указанием геолокации. Бригада выедет незамедлительно.