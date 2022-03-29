Нападение бродячих собак: что делать и куда обращаться жителям Башкирии

Очередной случай нападения безнадзорных собак на человека произошел в центре Уфы. Мужчина смог отбиться от животных, но укусов не избежал. Инцидент произошел недалеко от сада Салавата Юлаева. Пострадавший обратился за помощью в медучреждение. Госпитализации не потребовалось, мужчина обратился с заявлением в полицию. К слову, сообщить службе отлова о бродячих собаках теперь можно и онлайн. На сайте мэрии заработала соответствующая интерактивная карта.

Молодой человек волнуется, что от вакцинации будут последствия. Медработник убеждает: вреда не будет. А вот пропуск укола может привести к печальному результату. К рабиологу мужчине пришлось обратиться после нападения бродячих животных. Хуршету повезло: он смог отбиться, но собаки успели покусать ему ноги.

Если даже средства самообороны были бы, они бы не помогли. Я просто прошел, и они тихо вцепились в ногу. Если бы был ребенок, то все закончилось бы трагически. Хуршет Нурматов, пострадавший

На следующий день пострадавший вместе с полицией и службой отлова разыскал своих обидчиков. И обнаружил их в вольере частного дома. Выяснить, чьи это собаки, так и не удалось. Но гуляли они в день ЧП самостоятельно, хозяев рядом не было, со слов пострадавшего. Хуршет обратился с заявлением в полицию. Собак увезли в приют.

Хозяйки поняли, что ситуация серьезная. И сказали, что это не их собака. Постарались уйти от ответственности. Сотрудники полиции дали добро на введение снотворного. И их увезли в приют. Хуршет Нурматов, пострадавший

Нет ни дня, чтобы в травмпункт не обращались пациенты, покусанные животными. И даже если повреждения легкие, курс реабилитации необходим. Для Хуршета он растянется на пару месяцев.

В конкретном случае обработка раны, введение столбнячного анатоксина, курс препарата КОКАВ. Состоит из 6 приемов, которые делается по схеме. Вадим Фадеев, заведующий травмпунктом больницы № 21 г. Уфы