В Башкирии детские лагеря будут принимать по новым правилам

Продажа путевок на летний детский отдых начнется в Башкортостане с 31 марта. Лагеря будут принимать по новым правилам. Как сообщили в Минобразования республики, в этом году заполняемость составит 100%.

Напомним, в прошлом сезоне из-за коронавирусных ограничений принимались только 75% от общего количества. Башкортостан ведет активную подготовку сферы отдыха и оздоровления детей к новому летнему сезону. Идут ремонтные работы, лагеря получают заключения санэпидемслужб. Они будут готовы принимать воспитанников с 1 мая. Кешбэк при покупке путевки можно получить на каждого ребенка.

Также отрадно, что в этом году у нас продолжается программа кешбэка, наши родители смогут приобретать путевки на сайте мирпутешествий.рф и получать 50-процентный кешбэк в сумме до 20 тысяч рублей на карту МИР. В прошлом году мы этот этап уже прошли, хорошо все отработали, лагеря наши загородные на данном этапе входят в реестр – и в реестр Минобразования, и в реестр мирпутешествий.рф, для того чтобы полноценно отработать этот летний сезон.

Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии детские лагеря будут принимать по новым правилам

Один из летних детских оздоровительных лагерей, в котором проводятся работы, – это «Чайка». В конце прошлого года учреждение получило около 20 миллионов рублей на капитальный ремонт. Как только он закончится, принимать детей здесь смогут круглогодично, а не только летом.

По капитальному ремонту мы проводим  полностью утепление здания: потолок, стены, полы. Также установку душевых, туалетных комнат, ну и, конечно же, комнаты для проживания детей в соответствии со всеми нормами СанПиНа и комната для вожатых. 

Марина Суворова, директор детского оздоровительного лагеря «Чайка»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ