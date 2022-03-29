В Башкирии детские лагеря будут принимать по новым правилам

Продажа путевок на летний детский отдых начнется в Башкортостане с 31 марта. Лагеря будут принимать по новым правилам. Как сообщили в Минобразования республики, в этом году заполняемость составит 100%.
Напомним, в прошлом сезоне из-за коронавирусных ограничений принимались только 75% от общего количества. Башкортостан ведет активную подготовку сферы отдыха и оздоровления детей к новому летнему сезону. Идут ремонтные работы, лагеря получают заключения санэпидемслужб. Они будут готовы принимать воспитанников с 1 мая. Кешбэк при покупке путевки можно получить на каждого ребенка.
Один из летних детских оздоровительных лагерей, в котором проводятся работы, – это «Чайка». В конце прошлого года учреждение получило около 20 миллионов рублей на капитальный ремонт. Как только он закончится, принимать детей здесь смогут круглогодично, а не только летом.