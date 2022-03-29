В Башкирии детские лагеря будут принимать по новым правилам

Также отрадно, что в этом году у нас продолжается программа кешбэка, наши родители смогут приобретать путевки на сайте мирпутешествий.рф и получать 50-процентный кешбэк в сумме до 20 тысяч рублей на карту МИР. В прошлом году мы этот этап уже прошли, хорошо все отработали, лагеря наши загородные на данном этапе входят в реестр – и в реестр Минобразования, и в реестр мирпутешествий.рф, для того чтобы полноценно отработать этот летний сезон.

Инесса Косолапова, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан